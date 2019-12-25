Барнаул, , 06:45 — REGNUM Доцент кафедры информационных технологий Алтайского государственного педагогического университета (АлтГПУ) Алексей Ушаков с любопытством ждёт решения компании Apple по поводу российского закона, которым вводится запрет на продажу гаджетов без российского программного обеспечения. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM слова главы Минпромторга Дениса Мантурова, он отметил:

«Компания Apple провозгласила, что никогда не пойдет на установку чужого, произвольного программного обеспечения на свои устройства. Мне будет интересно, какой политики они решат придерживаться теперь. Я не любитель компьютеров и смартфонов Apple, и их пользователей в России не более 13%. Поэтому если компания прекратит продажи в России, это заденет не критическое количество пользователей, однако по деньгам её смартфоны занимают 35% продаж. Достаточно весомо, чтобы относиться к этим деньгам несерьезно».

Как уже сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2020 года в России вводится запрет на продажу отдельных видов «технически сложных товаров», на которых не предустановлено российское программное обеспечение.

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Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказал Известиям, что уход американской корпорации Apple с российского рынка из-за данного закона маловероятен. По его словам, подобное решение было бы невыгодно прежде всего для самой Apple, так как в России высокая конкуренция среди производителей гаджетов.

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