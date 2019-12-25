Наньнин, Китай, , 06:39 — REGNUM Порт Циньчжоу, являющийся связующей точкой юга Китая и Юго-Восточной Азии, увеличил грузооборот на 17,9% за с начала года, сообщает 24 декабря агентство Синьхуа.

Порт «переварил» 108,6 млн тонн грузов в период с января по ноябрь, сообщили в общественном департаменте города Циньжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе. В то же самое время порт перевалил 2,69 млн стандартных контейнеров, что на 33,2% больше в годовом исчислении.

С момента запуска нового наземно-морского грузового маршрута в 2017 году, все большее число грузовых поездов стало проходить через порт Циньчжоу, связывая западные региона Китая с Юго-Восточной Азией.

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