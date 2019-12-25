Екатеринбург, , 06:34 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении строительной компании по подозрению в умышленной невыплате заработной платы (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Нарушение законодательства было установлено в ходе надзорных мероприятий. Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

По данным надзорных органов, от недобросовестного работодателя пострадали 68 рабочих. Заработная плата и иные начисления не выплачивались в период с декабря 2018 года по ноябрь 2019 года. Общая сумма задолженности перед сотрудниками составляет более 4,4 млн рублей.