Пекин, , 06:24 — REGNUM Импорт мясной продукции в Китае вырос за первые 11 месяцев текущего года в связи с растущим спросом на национальном рынке страны, сообщили 24 декабря в Главном управлении таможни КНР.

С января по ноябрь 2019 года общий объем импорта мясной продукции достиг 5,49 млн тонн, что на 42% выше, чем годом ранее. Только в ноябре страна импортировало 644 тыс. тонн мяса, что на 82% выше, чем за аналогичный период предыдущего года. Импорт свинины вырос на 151,2% в годовом исчислении — до 230 тонн.

Для обеспечения безопасности импортируемого мяса, власти Китая усилили надзор и отказались от ввоза сомнительной продукции. Китай и далее будет наращивать импорт мяса, который в перспективе может до конца года достичь отметки 6 млн тонн.