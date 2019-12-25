Пекин, , 05:56 — REGNUM В общей сложности 22,3 тыс. туалетов было построено и обновлено в туристических местах Китая в текущем году, что составляет 117% от годовой цели, сообщили в министерстве культуры и туризма Китая.

Количество новых или отремонтированных туалетов достигло 52,6 тыс. с начала 2018 года или 89% от плана на 2018−2020 годы, сообщили в министерстве. Ведомство также заключило соглашение с поисковым интернет-гигантом Baidu о создании интернет-карты туалетов для туристов, которая поможет им ориентироваться в незнакомой местности.

Около 98 тыс. туалетов было отмечено на цифровой карте на сегодняшний момент. Напомним, что Китай запустил кампанию «туалетной революции» в 2015 году с целью приведения общественных уборных к соответствующему стандартам уроню.

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