Петропавловск-Камчатский, , 06:15 — REGNUM Цены на автомобильное топливо выросли на Камчатке. В среднем стоимость литра повысилась на 40 копеек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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АИ-92 на полуострове сегодня продают за 48,27 рубля, АИ-95 — за 51,98, АИ-98 — за 54,7 рубля. Дизтопливо на камчатских АЗС сегодня продают за 55,23 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 24−25 декабря 2019 года цены на топливо выросли на Сахалине и в Хабаровском крае. Повышение составило в среднем 40 копеек.