Якутск, , 05:47 — REGNUM «Аэрофлот» с 25 декабря прекратил обслуживание пассажиров в бизнес-залах аэропортов Якутска, Иркутска и Новокузнецка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе авиакомпании. Решение принято в целях экономии.

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По информации авиакомпании, в этих аэропортах стоимость обслуживания пассажиров в бизнес-залах в несколько раз выше стоимости в других крупных аэропортах страны. При этом качество услуг цене не соответствует.

«В качестве компенсации авиакомпания будет начислять участникам программы «Аэрофлот Бонус» Платинового, Золотого и Серебряного уровней, путешествующих бизнес-классом 3 тыс. миль и выдавать ваучер на сумму 2 тыс. рублей, которые можно будет потратить на покупку авиабилета или на оплату дополнительных услуг на рейсах Аэрофлота», — пояснили в авиакомпании.

Подобные ограничения уже действуют в аэропортах Магнитогорска и Хабаровска.

Как сообщало ИА REGNUM, Туту.ру проанализировал 23 тысячи отзывов, оставленных туристами об авиаперевозчиках на их сайте, и составили ТОП-10 российских авиакомпаний. На первой строчке рейтинга оказался «Аэрофлот» — 65% пассажиров оценили полёты с этой авиакомпанией на максимальные 10 баллов.