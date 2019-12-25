Амман, , 06:21 — REGNUM Акции протеста, продолжающиеся в течение нескольких месяцев в Ираке, привели к остановке строительства нефтепровода в Иорданию. Об этом 24 декабря заявил депутат иорданского парламента Муса Ханташ, передает телеканал Al Sumaria.

По словам Ханташа, прекращение работ произошло на завершающей стадии строительства. Депутат напомнил про важность данного проекта, который призван удовлетворить потребности Иордании в более дешевой сырой нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября в Ираке вспыхнули антиправительственные акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Они сопровождаются столкновениями и блокированием объектов.

Так, 18 декабря демонстранты в иракском городе Басра в очередной раз перекрыли центральную автомагистраль, ведущую к нефтяному месторождению Аль-Румейла.

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