Тында, Амурская область, , 04:50 — REGNUM Для строительства второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали Минобороны сформирует пять новых железнодорожных бригад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Минобороны.

Читайте также: Вторую ветку БАМа построит Минобороны

Об этом на расширенном совещании говорил министр обороны Сергей Шойгу. Пять новых железнодорожных соединений будут сформированы вне существующего штата Министерства обороны.

«Во исполнение поручения Верховного главнокомандующего для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали от Тынды до Комсомольска-на-Амуре Министерством обороны совместно с Администрацией президента прорабатывается вопрос создания пяти железнодорожных бригад вне численности Вооруженных сил», — сказал министр.

По мнению специалистов, пять новых бригад, как того требует логика их управления, будут объединены под командованием штаба корпуса или будут подчинены другой командно-штабной структуре.

Как сообщало ИА REGNUM, нагрузка на строительство БАМа ляжет на создаваемые под эгидой Минобороны железнодорожные соединения.