Анадырь, , 04:41 — REGNUM Власти Чукотки с 2020 года приступят к реализации программы «Земский учитель» — приехавшие в регион учителя получат единовременно по 2 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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На данный момент одна из школ Анадыря нуждается в учителях математики, русского языка и литературы, а в школу-интернат села Нунлигран нужен учитель русского языка и литературы.

«За три года на Чукотку в рамках программы «Земский учитель» смогут переехать 9 учителей», — пояснили в департаменте образования и науки округа.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году 47 учителей в Амурской области по программе «Земский учитель» получат по 2 млн рублей.