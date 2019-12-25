Хабаровск, , 04:37 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал в ходе своей пресс-конференции пообещал привлекать в регион новые авиакомпании для расширения географии полетов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Расширять в обязательном порядке надо. У нас сейчас на 17 городов идут свободные перелеты. Но Росавиация говорит — увеличьте количество авиакомпаний, которые могут летать. И по межправительственным соглашениям этот список может быть расширен», — сказал Сергей Фургал.

Как сообщало ИА REGNUM, пока авиакомпании уходят из Хабаровского края в соседнее Приморье в связи со слишком высокими ценами на топливо в Хабаровском аэропорту.

Минтранс РФ одобрил проект строительства нового международного терминала в аэропорту Хабаровска. Стоимость проекта оценивается в 3,6 млрд рублей, площадь терминала — 20 тыс. кв. м. Он сможет обслуживать до 1 млн пассажиров в год.