Хабаровск, , 04:21 — REGNUM Цены на бензин выросли в Хабаровске. Топливо прибавило в среднем 40 копеек за литр, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Самый ходовой в регионе АИ-92 на АЗС теперь стоит почти 43,85 рубля за литр, АИ-95 — 45,70 рубля, АИ-98 — 46,60 рубля. Литр дизельного топлива продают за 49,45 рубля. За год литр бензина в Хабаровском крае подорожал почти на 2 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине 24 декабря 2019 года подорожало автомобильное топливо — в среднем на 40 копеек. С начала года литр бензина на острове прибавил в среднем три рубля, солярка — почти 6 рублей.