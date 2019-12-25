Москва, , 04:11 — REGNUM В арбитраж Москвы поступила многомиллиардная претензий к московским властям. ООО «Медстройинвест» потребовало с правительства столицы более 16,4 млрд рублей, иск пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от общества поступило 20 декабря 2019 года. Сумма исковых требований — 16 460 461 760 рублей. Подробности спора неизвестны.

Компания выступала инициатором строительства офисного здания общей площадью 29 380 кв. м на земельном участке по Можайскому шоссе, 6, но в марте 2019 года через суд расторгла соглашение о привлечении в качестве участника финансирования MCI Development LTD — «по причине просрочки ответчиком сроков финансового обеспечения строительства».

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено в октябре 2003 года. Уставный капитал — 10 тыс. рублей, директор с августа 2017 года — Жомарт Каменов, владеющий в фирме 25%. Второй владелец — ООО «Облстройинвест». Последнее на 7% принадлежит Каменову, а на оставшуюся часть — компании «OWENS FINANCE LIMITED» с Виргинских островов.