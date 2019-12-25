Казань, 25 декабря 2019, 03:51 — REGNUM Не успел старейший многопрофильный строительный холдинг Татарии заключить мировое соглашение по делу о собственном банкротстве с одним кредитором, как аналогичные претензии ему выставили ещё две компании. К ПАО «Камгэсэнергострой» поступило ещё два иска с требованием несостоятельности, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
23 декабря 2019 года в арбитраж Татарии поступили иски от АО «Челябинский радиозавод «Полет» с суммой претензий 22 623 600 рублей и казанского ООО «Стройтехнология» — 8 244 637,9 рубля. Исковые заявления о признании должника банкротом пока к производству не приняты.
Дело о банкротстве 55-летнего стройхолдинга Татарии дошло до финиша
Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что один из кредиторов отказался от претензий после заключения мирового соглашения. Взамен на выплату до конца мая 2020 года 26,4 млн рублей, производственно-монтажная фирма «ПЭК» простила должнику проценты.
Справка: ПАО работает на рынке Татарии и других регионов уже 55 лет, выступив в разное время совладельцем более 80 компаний. С сентября 2019 года в компании сменился руководитель. В холдинге свыше десятка «дочерних фирм» — от заводов, производящих строительные материалы, до непосредственно подрядных компаний. Попытки обанкротить ПАО делались в 2017—2018 годах и продолжились в 2019-м. Претензии есть и к некоторым «дочкам» ПАО.