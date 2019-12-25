Москаленский р-н, , 03:50 — REGNUM Населённый пункт Тумановка газифицирован в Москаленском районе Омской области. На строительство газопровода выделили 11,7 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве. В том числе 1,4 млн рублей было выделено из федерального бюджета, 9,8 млн — из областного, 468,4 тыс. рублей — софинансирование местного бюджета.

Запуск газопровода позволит обеспечить природным газом 144 семьи. Протяженность внутрипоселкового газопровода — 11,8 км.

До конца 2019 года к внутрипопоселковым газовым сетям планируют подключить 74 жилых дома.

В целом по Омской области в этом году будет построено более 38 км газовых сетей. На эти цели направлено порядка 80 млн рублей.

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