Нижний Новгород, , 03:34 — REGNUM Губернатор Глеб Никитин предлагает откорректировать нижегородской закон об организации капремонта в многоквартирных домах. Инициатива уже поступила в профильный комитет Законодательного собрания. В числе прочего поправками предложено расширить полномочия областного правительства, установить срок, когда пересматривается размер взноса, взимаемого с собственников, и критерии очередности проведения ремонта, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Законопроект предполагает большой пакет поправок. В частности, у областного правительства появляются полномочия по определению стоимости ремонта конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, при превышении которой дом исключается из программы, а также полномочия по определению сроков, порядка и источников финансирования работ по реконструкции или сносу домов, физический износ основных конструктивных элементов которых более 70%, а также домов, где цена работ выше нормативной планки.

Пересматривать минимальный размер взноса на капремонт будут ежегодно до 20 декабря текущего года, а обязанность по внесению взноса у собственников появляется «по истечении трёх календарных месяцев начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была официально опубликована утверждённая программа». Если дом сдан в эксплуатацию после утверждения программы, то обязанность платить взносы у собственников появляется по истечению трёх лет со дня включения дома в программу при её актуализации, начиная с первого числа календарного месяца.

Дома, где менее пяти квартир, не будут исключать из программы капремонта, если размер начисленных взносов меньше, чем использовал регоператора на работы в этих домах.

«В случае, если объем начисленных взносов на капремонт в данных многоквартирных домах достигнет размера средств, использованных региональным оператором на оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту указанных многоквартирных домов, эти многоквартирные дома исключаются из программы Нижегородской области по капитальному ремонту», — отмечается в пояснительной записке.

Также при определении критерия очерёдности проведения ремонта будут использоваться и «продолжительность эксплуатации конструктивных элементов и инженерных систем».

Этим же документом предлагается исключить некоторые виды работ из перечня — «в связи с высоким рисками нарушения финансовой устойчивости региональной системы капитального ремонта».

Напомним, капремонт — больная тема для Нижегородской области. В региональном фонде за 1,5 года уже сменилось четыре руководителя, а программы на год оставались не выполненными.

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