Якутск, , 03:32 — REGNUM Банк «ДОМ.РФ» и банки-агенты, ВТБ и АТБ уже приняли 1777 заявок на получение «дальневосточной ипотеки», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Агентстве по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке.

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«Часть заявок уже рассмотрена, 411 получили одобрение. Выдано 32 кредита на общую сумму 107,8 млн рублей», — сказал генеральный директор АРЧК ДВ Сергей Ховрат.

При этом больше всего заявок поступает из Приморья.

Также отмечается, что в течение месяца к программе льготной ипотеки подключится ещё несколько банков.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за высокой цены на строительство жилья жители Камчатки раскритиковали льготную ипотеку под 2%. Новых строек в регионе нет.