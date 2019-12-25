Москва, , 02:36 — REGNUM Объём российского промышленного производства по итогам 2019 года может вырасти на 2,4%, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров в интервью «Известиям».

"Если говорить о результатах этого года, то за 11 месяцев, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, прирост промышленного производства составил 2,4%, а в обрабатывающих производствах — 2,1%. Примерно такие результаты будут и на конец года», — сообщил министр.

Вместе с тем в ноябре текущего года рост показателя снизился до 0,3%, что стало следствием адаптации российских предприятий к новым макроэкономическим условиям, пояснил Мантуров. По его словам, в будущем эта ситуация будет преодолена и полученный рост даст мультипликативный экономический эффект.

Читайте также: В России продолжается заметный рост промышленного производства

Читайте ранее в этом сюжете: Россия по динамике промпроизводства обогнала США и другие мировые державы