Хабаровск, , 02:53 — REGNUM Минобороны РФ создаст пять железнодорожных бригад для строительства второй ветки БАМа, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт президента России.

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Министерство обороны РФ совместно с администрацией президента России запланировали создать пять железнодорожных бригад для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил на коллегии Минобороны РФ.

Строительство второй ветки БАМа будет вестись от «столицы БАМа» Тынды в Амурской области до Комсомольска-на-Амуре.

Прорабатывается вопрос создания пяти железнодорожных бригад вне численности вооруженных сил РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в первом квартале 2020 года на Дальневосточной железной дороге ОАО РЖД начнётся строительство нового Дуссе-Алиньского тоннеля БАМа. Строительство будет вестись на участке Ургал — Постышево, его стоимость оценивается в 9,6 млрд рублей.