Кишинёв, , 01:23 — REGNUM В январе власти Молдавии начнут переговоры с Россией об условиях предоставления республике $300 млн кредита на ремонт дорог. Как передает ИА REGNUM, об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон.

По его словам, переговоры будет вести минфин, а уже в феврале договор может быть ратифицирован парламентом.

«Принципиальное решение принято», — сказал Додон. Он подчеркнул, что условия предоставления кредита «не хуже» тех, на которых Молдавию кредитуют Румыния ил Европейский банк реконструкции и развития.

Ранее Додон сообщил, что Россия может выделить Молдавии кредит до 0,5 млрд евро на ремонт дорог.