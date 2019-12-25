Москва, , 00:50 — REGNUM Встречу по национальным проектам проведёт 25 декабря президент РФ Владимир Путин, сообщили в пресс-службе Кремля.

На заседании Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам будут подведены итоги года в контексте выполнения нацпроектов.

Также в этот день пройдёт встреча главы государства с бизнесменами: в мероприятии примут участие десятки человек, в том числе главы госкомпаний, банков и общественных организаций.

Читайте также: В Счётной палате назвали фактор торможения нацпроектов в России

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко назвала три фактора, мешающие реализации национальных проектов.

Читайте ранее в этом сюжете: Матвиенко назвала три проблемы при реализации нацпроектов