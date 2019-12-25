Москва, , 00:32 — REGNUM Ежегодное повышение цены отсечения нефти на два процента может в определённый момент оказаться невыгодным, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

Силуанов «Каждый год цена индексируется на два процента. Поэтому даже есть сомнения, не слишком ли быстро мы меняем эту планку, потому что в 2023 году это будет $45 за баррель».

Если и дальше так пойдёт, то цена отсечения нефти достигнет $50 за баррель. В итоге себестоимость нефтедобычи снизится до $25 за баррель. И если при этом цена на нефть упадёт до уровня себестоимости, «планка отсечения не будет позволять нивелировать эти риски».

Напомним, цена отсечения — это минимальная цена при продаже. Цена отсечения нефти прописана в Бюджетном правиле РФ.

Согласно правилу, дополнительные доходы страны от продажи нефти сверх цены отсечения должны поступать в Фонд национального благосостояния. В этом году цена отсечения составляет $41,6 за баррель.

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