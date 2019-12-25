Москва, 25 декабря 2019, 00:32 — REGNUM Ежегодное повышение цены отсечения нефти на два процента может в определённый момент оказаться невыгодным, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.
Если и дальше так пойдёт, то цена отсечения нефти достигнет $50 за баррель. В итоге себестоимость нефтедобычи снизится до $25 за баррель. И если при этом цена на нефть упадёт до уровня себестоимости, «планка отсечения не будет позволять нивелировать эти риски».
Напомним, цена отсечения — это минимальная цена при продаже. Цена отсечения нефти прописана в Бюджетном правиле РФ.
Согласно правилу, дополнительные доходы страны от продажи нефти сверх цены отсечения должны поступать в Фонд национального благосостояния. В этом году цена отсечения составляет $41,6 за баррель.
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