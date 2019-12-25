Москва, , 00:13 — REGNUM Резервов России при падении цен на нефть до $25−30 за баррель хватит на три года, сообщил журналистам российский министр финансов Антон Силуанов.

По словам министра, риск падения нефтяных цен существует — особенно если в очередной раз не будут достигнуты ограничения по добыче нефти со странами ОПЕК.

Напомним, следующее заседание стран ОПЕК запланировано на 6 марта 2020 года. До этого будут действовать ограничения на объёмы нефтедобычи, о которых договорились страны — участницы картеля.

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