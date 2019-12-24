Псков, 24 декабря 2019, 23:58 — REGNUM Бюджет Псковской области на 2020 год и плановый двухлетний период окончательно принят в трёх чтениях 24 декабря большинством голосов депутатов Псковского областного собрания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации региона, перед голосованием к депутатам с бюджетным посланием обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который заявил, что региону удалось совершить «псковский рывок».
«Сегодня можно с уверенностью сказать, что тяжёлым и упорным трудом нам удалось сделать то, о чем мы с вами говорили в самом начале этого года — совершить «псковский рывок». Правильно расставить приоритеты, сложить воедино и по максимуму использовать все имеющиеся возможности. Мы это сделали — вопреки всем ожиданиям, прогнозам и сомнениям скептиков», — заявил Ведерников.
Он отметил, что Псковская область заняла 42-е место среди субъектов РФ и вошла в число регионов, получивших дополнительный грант — 545 млн рублей.
По сравнению с первым рассмотрением бюджета на 2020 год его доходная и расходная части увеличены на 1,9 млрд рублей: доходы — 36,7 млрд рублей, расходы — 38,2 млрд рублей соответственно. Дефицит составляет 1,5 млрд рублей, при этом дополнительно зарезервированы около 700 млн рублей для обеспечения выплаты заработных плат.
Он уточнил, что регион ожидает роста расходов на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 2,5 млрд рублей, и ещё 500 млн рублей на проект «Жильё и городская среда».
Ведерников подчеркнул, что за два года доходы бюджета удалось увеличить более чем на 50%, «и это далеко не только влияние национальных проектов».
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