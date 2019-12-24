Псков, , 23:58 — REGNUM Бюджет Псковской области на 2020 год и плановый двухлетний период окончательно принят в трёх чтениях 24 декабря большинством голосов депутатов Псковского областного собрания. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре администрации региона, перед голосованием к депутатам с бюджетным посланием обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников, который заявил, что региону удалось совершить «псковский рывок».

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что тяжёлым и упорным трудом нам удалось сделать то, о чем мы с вами говорили в самом начале этого года — совершить «псковский рывок». Правильно расставить приоритеты, сложить воедино и по максимуму использовать все имеющиеся возможности. Мы это сделали — вопреки всем ожиданиям, прогнозам и сомнениям скептиков», — заявил Ведерников.

Он отметил, что Псковская область заняла 42-е место среди субъектов РФ и вошла в число регионов, получивших дополнительный грант — 545 млн рублей.

По сравнению с первым рассмотрением бюджета на 2020 год его доходная и расходная части увеличены на 1,9 млрд рублей: доходы — 36,7 млрд рублей, расходы — 38,2 млрд рублей соответственно. Дефицит составляет 1,5 млрд рублей, при этом дополнительно зарезервированы около 700 млн рублей для обеспечения выплаты заработных плат.

« Учитывая, что у нас уже есть данные о дополнительном поступлении еще 3 млрд рублей в рамках национальных проектов, мы гарантированно перешагнём через отметку в 40 млрд рублей». Михаил Ведерников, губернатор Псковской области Учитывая, что у нас уже есть данные о дополнительном поступлении еще 3 млрд рублей в рамках национальных проектов, мы гарантированно перешагнём через отметку в 40 млрд рублей».

Он уточнил, что регион ожидает роста расходов на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в сумме 2,5 млрд рублей, и ещё 500 млн рублей на проект «Жильё и городская среда».

Ведерников подчеркнул, что за два года доходы бюджета удалось увеличить более чем на 50%, «и это далеко не только влияние национальных проектов».

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