Нижний Новгород, , 23:36 — REGNUM Недостроенную атомную станцию теплоснабжения (АТС) под Нижним Новгородом продали местному предпринимателю. Начальная цена аукциона составляла 85,2 млн рублей, новому собственнику здание по итогам торгов досталось за 42,6 млн рублей.

По словам главы минземимущества региона Сергея Баринова, для чего бизнесмен купил станцию — неизвестно.

«При проведении аукциона мы не обязаны требовать от покупателя данные о дальнейшем использовании объекта. Исключение составляют только объекты культурного наследия», — цитирует министра «Коммерсантъ-Приволжье». По его словам, информация о дальнейшем использовании должна быть предоставлена вместе с проектом реконструкции здания.

Проект должен соответствовать всем установленным градостроительным нормам и правилам.

Как сообщало ИА REGNUM, из открытых источников известно, что проект станции был разработан ФГУП «Опытно-конструкторское бюро машиностроения». Планировалось, что на ней будут два энергоблока, которые позволят обеспечить теплом Верхние Печёры и Щербинки. Объект успели построить на 85%, и в регионе вспыхнули протесты. Объект был законсервирован и с 1991 года находится в областной собственности. Губернатор Валерий Шанцев в 2006 году предлагал создать на базе корпусов теплоэлектростанцию, но инициатива не нашла поддержки.

Сейчас готовность здания составляет 98%, здание восьмиэтажное, общей площадью 13,8 тыс. кв. метров. В нём есть оборудование базовых станций сотовой связи четырёх операторов, с которыми заключены арендные договоры. Продавался одновременно с объектами и участок общей площадью 32,6 тыс. кв. метров, относящийся к промышленным землям, на которых разрешено коммунальное обслуживание.

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