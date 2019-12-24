Нижний Новгород, , 22:50 — REGNUM Здание бывшей гостиницы «Россия» на Верхне-Волжской набережной планируется перепрофилировать в многофункциональный комплекс «Волжский откос». На это потребуется около 1,5 млрд рублей, сообщила директор компании — собственника здания — ООО «Сервис-отель» Вера Терещенкова.

На первом этаже будут организованы общественные пространства, остальные будут жилыми. Также будет создана подземная парковка на 191 машино-место.

Окончательно схема зонирования здания станет ясна после разработки коммерческой концепции, сообщает НИА Нижний Новгород. Площадь жилых помещений составит 10 тыс. кв. метров.

Как сообщало ИА REGNUM, здание гостиницы «Россия» признано объектом культурного наследия областного значения в августе 1993 года, а в 2006 году оно было выкуплено у областных властей и принадлежит ООО «Сервис-Отель», которое в 2007 году оформило право собственности на участок. Работа гостиницы была приостановлена 1 января 2008 года «в связи с невозможностью приведения здания в соответствие с санитарными и противопожарными требованиями», а здание было законсервировано.

Нижегородская «дочка» двух московских компаний, став владельцем бывшей гостиницы «Россия», запланировала приспособить ее под современное использование, проведя реконструкцию. Из бывшей гостиницы планировали сделать многофункциональное здание «Волжский откос» с жильём, общественными помещениями и подземной автостоянкой.

Так как объект входит в реестр культурного наследия, потребовалось согласование управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области. 1 апреля 2016 года управление выдало компании задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. 3 марта 2017 года ведомство согласовало проектную документацию, а 13 марта 2017 года вынесло решение об отмене собственного согласования. Своё решение оно обосновало тем, что «проектом не обеспечена физическая сохранность объекта культурного наследия «Гостиница «Россия», так как в акте государственной историко-культурной экспертизы не рассматривается технология производства работ по организации двухуровневой подземной парковки автотранспортных средств под зданием».

В суде ООО заявляло, что «проектом предусматривается одновременная замена всех конструкций здания», также добавлялось, что «подлинные материалы конструкций объекта не относятся к предмету охраны», а значит, «необходимости их сохранения нет», поэтому компания и посчитала возможным замену. В подтверждение прилагались комплексные научные исследования, выполненные в ходе подготовки проекта.

После длительной тяжбы в августе 2019 года суд отменил первое решение и, фактически, разрешил начать работы.