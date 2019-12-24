Лондон, , 22:46 — REGNUM Мировые цены на нефть продолжают рост в ходе торговой сессии 24 декабря после преодоления маркой Brent «психологической отметки» в $67 за баррель.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли на 81 цент (1,22%) и находятся вблизи нового максимума, на отметке $67,20 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI подорожали на 61 цент (1,01%), до $61,13 за баррель. Новый максимум сессии для марки составил $61,16 за баррель.

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