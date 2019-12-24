Сеул, , 22:32 — REGNUM Работа первого энергоблока АЭС «Вольсон» в окрестностях города Кёнджу (провинция Кёнсан-Пукто, Южная Корея) будет остановлена, сообщает 24 декабря Yonhap.

Отмечается, что это планируется сделать в соответствии с курсом корейского правительства на увеличение доли возобновляемых источников энергии. Однако решение может быть отозвано советом по аудиту и инспекциям Южной Кореи.

Напомним, АЭС «Вольсон» предлагается закрыть из-за низкой её окупаемости. Срок эксплуатации станции завершается в конце 2021 г.

Власти Южной Кореи запланировали в течение ближайших десяти лет закрыть 11 атомных станций из 24. При этом планируется на 20% увеличить долю возобновляемых источников энергии.

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