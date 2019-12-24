Нижний Новгород, , 22:01 — REGNUM В Нижегородской области в 2019 году открыли два новых рыбоводных хозяйства — в Семеновском районе и Нижнем Новгороде — в рамках государственной программы «Развитие товарной аквакультуры». Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Так, семеновское хозяйство производит карпа, толстолобика, белого амура, что позволяет жителям области покупать рыбу по низким ценам. В Нижнем Новгороде открылось хозяйство по выращиванию клариевых сомов.

Общий объем поддержки рыбоводства в регион составил 19,2 млн рублей, отметил губернатор Глеб Никитин. Он добавил, что средства позволили не только открыть новые хозяйства, но и развивать существующие производства. Например, ООО «Мулинское рыбоводное хозяйство» начало строительство инкубационно-малькового цеха и центра передержки, а ООО Рыбхоз «Велетьма» построил первые восемь зимовальных садков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году производство рыбы в Нижегородской области увеличилось на 75 тонн и составило 537 тонн, что на 16,2% больше, чем в прошлом году. Планируется. что в 2020 году объем производства продукции, включая рыбопосадочный материал, вырастет до 695 тонн. К концу 2021 года производство рыбы будет увеличено до 729 тонн ежегодно.