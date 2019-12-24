Киев, 24 декабря 2019, 21:52 — REGNUM Государственный долг Украины в ноябре увеличился почти на $0,99 млрд и достиг $82,83 млрд. Такие денные обнародовало 24 декабря министерство финансов страны.
Согласно сообшению, на 30 ноября внешний долг Украины составил 1 трлн 165,25 млрд гривен (58,53% от общей суммы долга, внутренний долг — 825, 52 млрд гривен (41,47%).
Расходы бюджета страны на погашение государственного долга составили 19,8 млрд гривен, на его обслуживание — 16,8 млрд гривен.
Напомним, согласно закону о государственном бюджете, в 2020 году объём выплат по госдолгу Украины составит 282,1 млрд гривен. Кроме этого, ещё 141,5 млрд гривен составит выплата процентов.