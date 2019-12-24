Москва, , 21:51 — REGNUM Российские судостроительные заводы не активны в отношении строительства судов-краболовов, заявила 24 декабря председатель Совфеда Валентина Матвиенко на встрече президента РФ Владимира Путина с Федеральным собранием.

К такому выводу пришла рабочая группа, созданная после принятия закона о крабовых аукционах, побывав на шести судостроительных заводах.

Нет ни проектов, ни технической готовности. Судоверфи, как отметила Матвиенко, не спешат получить такой выгодный заказ. В итоге компаниям, которые купили квоты по вылову крабов, придётся импортировать суда-краболовы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Путин одобрил предложение субсидировать строительство 31 судна-краболова на Дальнем Востоке.

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