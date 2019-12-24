24 декабря 2019 | Время чтения 1 мин

Иннокентий Зуев, , 21:31 — REGNUM Весной этого года нижегородские журналисты застали врасплох работников Воротынского молокозавода. Кадры, сделанные на производстве, мягко говоря, шокируют. В глаза бросается жуткая антисанитария: пол залит мутной водой, работники расхаживают в засаленных майках и шортах, а вместо фартука используют кусок полиэтилена. Сыр, вероятно, приготовленный на продажу, хранится фактически на полу: в контейнере без дна. После этого зрелища пропадает всякое желание употреблять молочные продукты.

Молочные продукты для детей производят в опасных условиях Tvtambov.ru

Сфера молочного производства сегодня переживает нелегкие времена. Удержать покупателей помогают лишь низкие цены. Правда, ожидать от дешевых товаров высокого качества едва ли стоит. Привлечение дешевой рабочей силы, устаревшее, а порой вышедшее из строя оборудование, антисанитария — невысокий ценник достигается путем тотальной экономии на производстве. В августе текущего года Арбитражный суд Кемеровский области велел закрыть один из местных молокозаводов. Там во время проверки Роспотребнадзора были обнаружены тараканы. Насекомые были найдены в цехе, где производили творог, десерты, сметану, на складах и в помещениях фасовки. За живность на производстве руководство получило штраф в размере 150 тысяч рублей.

За несоблюдение санитарных норм в Нижнем Новгороде на два месяца был закрыт Сокольский молокозавод. Здесь обнаружили фальсифицированный творог. Экспертов надзорного ведомства не устроил жирнокислотный состав продукта.

Опознать некачественную продукцию на витринах супермаркетов практически невозможно. Причем новые производители, предлагающие покупателям весьма соблазнительные цены, выходят на рынок постоянно. Понять, что товар некачественный, можно только после употребления. Правда, последствия могут быть гораздо серьезнее, нежели просто отравление. Есть высокий риск подхватить опасную инфекцию. Часто из-за халатности производителей страдают дети. Именно образовательные учреждения являются одними из основных покупателей молочной продукции.