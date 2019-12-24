Ашхабад, , 21:02 — REGNUM За 11 месяцев 2019 года взаимный товарооборот Туркмении с Узбекистаном увеличился до $457,8 млн (28 млрд 498 млн рублей), что в 1,9 раза больше показателя аналогичного периода 2018 года, передает «Медиа-Туркмен».

При этом экспорт туркменской продукции в соседнюю страну достиг $374,1 млн (около 23 млрд 288 млн рублей), а импорт узбекских товаров в Туркмению сложился на уровне $83,7 млн (5 млрд 210 млн рублей).

Отмечается, что основу экспортных поставок из Туркмении в Узбекистан составляют нефтепродукты, химическая продукция, полимеры, хлопчатобумажная пряжа и листовое стекло.

Узбекистан же импортирует в Туркмению преимущественно автотранспорт, удобрения, сельхозпродукцию, стройматериалы, оборудование и металлические изделия.