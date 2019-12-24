Нью-Йорк, США, , 20:53 — REGNUM Основные индексы Уолл-стрит торгуются разнонаправленно 24 декабря — на рынке царит смешанное настроение, несмотря на оптимистичные заявления президента США Дональда Трампа по торговой сделке с Китаем.

В настоящий момент индекс Dow Jones просел на 40,20 пункта (0,14%), до 28.511,33 пункта, индекс Nasdaq вырос на 3,01 пункта (0,03%), до 8.948,66 пункта, индекс S&P 500 опустился на 1,61 пункта (0,05%), до 3222,40 пункта.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря Трамп заявил, что «первая фаза» торгового соглашения между США и Китаем будет подписана в январе на специальной церемонии, в которой лично примут участие он и глава КНР Си Цзиньпин.

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