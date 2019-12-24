Лондон, , 20:36 — REGNUM Нефть марки Brent в ходе торгов 24 декабря наконец-то смогла «пробить» отметку $67 за баррель.

К настоящему моменту февральские фьючерсы Brent выросли на 67 центов (1,01%), до $67,06 за баррель. Чуть ранее «мировой эталон» достиг максимума сессии в $67,25 за баррель.

Февральские фьючерсы WTI подорожали на 44 цента (0,73%), до $60,96 за баррель. Максимум торгов для WTI пока составляет $61,11 за баррель.

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