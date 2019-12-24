Симферополь, , 21:07 — REGNUM В Крыму в течение 2020 года установят 56 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 23 модульные лаборатории. Об этом 24 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«В 2020 году мы планируем около 56 — это даже чуть больше, чем было запланировано, модульных ФАПов поставить и 23 модульные лаборатории», — отметил глава РК.

Строительством новых пунктов, по его словам, будет заниматься ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш» (Татария), который строил их в Крыму в 2014—2015 годах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что в республике 46 объектов ФЦП по вине подрядчиков не будут достроены вовремя. Из них 24 объекта — детские сады. Ущерб может вырасти с полутора до четырёх миллиардов рублей.