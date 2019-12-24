Симферополь, 24 декабря 2019, 21:07 — REGNUM В Крыму в течение 2020 года установят 56 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) и 23 модульные лаборатории. Об этом 24 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Строительством новых пунктов, по его словам, будет заниматься ОАО «Азнакаевский завод Нефтемаш» (Татария), который строил их в Крыму в 2014—2015 годах.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма заявил, что в республике 46 объектов ФЦП по вине подрядчиков не будут достроены вовремя. Из них 24 объекта — детские сады. Ущерб может вырасти с полутора до четырёх миллиардов рублей.