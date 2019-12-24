Симферополь, 24 декабря 2019, 21:02 — REGNUM Ущерб от не сданных вовремя объектов ФЦП в Крыму может вырасти с полутора до четырёх миллиардов рублей. Об этом 24 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма рассказал, что в республике 46 объектов ФЦП не будут достроены вовремя по вине подрядчиков. Из них 24 объекта — детские сады.
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