Симферополь, , 21:02 — REGNUM Ущерб от не сданных вовремя объектов ФЦП в Крыму может вырасти с полутора до четырёх миллиардов рублей. Об этом 24 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Дмитрий Медведев дал поручение разобраться, поскольку сегодня по бюджетному законодательству дважды финансировать эти объекты нельзя. Однако мы понимаем, что если они ещё зиму отстоят, то им придёт конец, и мы вообще будем с нуля начинать. То есть объём ущерба будет уже не полтора миллиарда, а все четыре. Поэтому надо принимать решение. Премьер-министр дал поручения соответствующим федеральным органам», — уточнил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Крыма рассказал, что в республике 46 объектов ФЦП не будут достроены вовремя по вине подрядчиков. Из них 24 объекта — детские сады.

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