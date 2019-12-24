Симферополь, , 21:01 — REGNUM В Крыму 46 объектов Федеральной целевой программы не будут достроены вовремя по вине подрядчиков. Об этом 24 декабря на пресс-конференции в Симферополе сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

По его словам, к концу 2019 года правительство РФ примет по ним решение.

«Недостроенных объектов ФЦП 46, из них 24 — это детские сады. Правоохранители должны всех виновных за нарушение сроков и хищение бюджетных средств привлечь к ответственности, а достраивать придётся с повторным выделением бюджетных средств. Другого варианта на сегодняшний день нет. При этом, чем дальше мы будем тянуть в части принятия решения, тем дороже это обойдётся», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство экономического развития РФ внесло на рассмотрение федерального правительства проект, предполагающий увеличение финансирования ФЦП Крыма и Севастополя до 2022 года на 2,6 млрд рублей. В середине декабря правительство утвердило увеличение финансирования на 1,977 млрд рублей.

Об этом: Правительству РФ предложили увеличить финансирование ФЦП Крыма

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