Барнаул, , 10:29 — REGNUM Сибирская генерирующая компания (СГК) заключила концессионное соглашение с администрацией Барнаула на объекты теплоснабжения, находящиеся в муниципальной собственности. Как сообщает отдел по связям с общественностью алтайского филиала СГК, согласно документу, компании передадут в управление до конца 2032 года имущество МУП «Энергетик». Соглашение между мэрией и СГК подписано 23 декабря.

Имущество МУП «Энергетик» в Барнауле, которое передается в концессию, участвует в двух направлениях деятельности: во-первых, в теплоснабжении, во-вторых, водоснабжении и водоотведении. По соглашению СГК заберет под свой контроль только первое направление. До конца 2032 года в зону ответственности компании перейдут 35 котельных и почти 200 километров тепловых сетей. За эти годы СГК в рамках подписанного концессионного соглашения вложит в инфраструктуру более 644 млн рублей (с НДС). В счёт этих средств будут проведены работы по переводу потребителей 3 котельных на теплоснабжение от ТЭЦ, автоматизации и переводу 13 котельных на газ, а также по реконструкции тепловых сетей, оборудования тепловых пунктов, бойлерных и насосных станций, зданий производственных объектов.