Симферополь, 24 декабря 2019, 20:59 — REGNUM В Крыму больше ожидают начала грузового железнодорожного сообщения, чем пассажирского. Об этом 24 декабря на пресс-конференции сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, первый поезд, который доберётся на российский полуостров через Керченский пролив, проводили днём 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Власти Севастополя надеются на увеличение туристического потока в город в связи с открытием железнодорожного сообщения.
Об этом: В Севастополе ждут увеличения турпотока после запуска поездов