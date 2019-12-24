Симферополь, , 20:59 — REGNUM В Крыму больше ожидают начала грузового железнодорожного сообщения, чем пассажирского. Об этом 24 декабря на пресс-конференции сообщил глава республики Сергей Аксёнов.

«К нам будет сразу ходить девять пар пассажирских поездов, первому из них отправление дал президент РФ Владимир Путин. Грузового сообщения, которое начнётся уже в июле 2020 года, мы даже больше ждём, чем пассажирского, хотя, я уверен, что значительная часть туристов будет в Крым приезжать именно на железнодорожном транспорте», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый поезд, который доберётся на российский полуостров через Керченский пролив, проводили днём 23 декабря с Московского вокзала Санкт-Петербурга. Власти Севастополя надеются на увеличение туристического потока в город в связи с открытием железнодорожного сообщения.

Об этом: В Севастополе ждут увеличения турпотока после запуска поездов