Симферополь, 24 декабря 2019, 20:58 — REGNUM Запуск железнодорожной части Крымского моста позволит стабилизировать ценовую политику и снизить стоимость товаров на полуострове. Об этом 24 декабря на пресс-конференции сообщил глава РК Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. 19-километровый транспортный переход через Керченский пролив начали строить в феврале 2016 года. Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей.
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