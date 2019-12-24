Симферополь, , 20:58 — REGNUM Запуск железнодорожной части Крымского моста позволит стабилизировать ценовую политику и снизить стоимость товаров на полуострове. Об этом 24 декабря на пресс-конференции сообщил глава РК Сергей Аксёнов.

«Ввод моста повлияет на ценовую политику в Крыму, логистика всё-таки упростится. Снижение будет так или иначе, стабилизация стоимости самых необходимых товаров, которыми пользуется наше население», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 декабря Владимир Путин запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту. 19-километровый транспортный переход через Керченский пролив начали строить в феврале 2016 года. Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей.

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