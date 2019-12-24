Киев, , 20:24 — REGNUM Получить $15 млрд за пять лет за счёт транзита российского газа рассчитывает Украина, сообщил 24 декабря украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, пишет «Европейская правда».

Кроме того, Киев рассчитывает на три миллиарда долларов, которые Россия должна выплатить по решению Стокгольмского арбитража. Таким образом, украина получит от достигнутых с Россией договорённостей $18 млрд.

Он пояснил, почему Киев не стал добиваться выплаты Россией $12,2 млрд: для этого потребовался бы не один год простоя газотранспортной системы Украины. А так Украина уже до Нового года получит три миллиарда долларов «живыми деньгами».

Оржель «И это без кабальных условий по приобретению российского газа».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москва и Киев договорились о продлении на пять лет контракта на транзит российского газа через Украину. Также Москва удовлетворит требование Стокгольма по трёхмиллиардному долгу Газпрома «Нафтогазу».

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