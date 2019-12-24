Москва, , 20:12 — REGNUM Москва ожидает вынесения судом Великобритании окончательного решения по спору о долге Киева по еврооблигациям на $3 млрд к лету 2020 года. Об этом сообщил 24 декабря первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов.

«По оценкам юристов, которые ведут эти дела, оглашение окончательного решения будет ближе к лету», — сказал он журналистам.

Глава Минфина добавил, что с учётом процентов общая сумма задолженности украинской стороны перед Россией достигла уже $4,5 млрд.

Напомним, Верховный суд Великобритании 12 декабря завершил слушания по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на $3 млрд, выкупленным в конце 2013 года. Суд удалился на обсуждение, при этом сроки вынесения решения названы не были.