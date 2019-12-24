Москва, , 19:54 — REGNUM Россия не планирует размещать новых займов в долларах США и может полностью отказаться от выхода на внешний рынок займов в 2020 году. Об этом сообщил 24 декабря первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Пока мы вполне удовлетворяем наши заемные потребности в российских рублях», — сказал глава Минфина России журналистам.

Вместе с тем Силуанов не исключил возможности выхода в предстоящем году на мировые рынки займов в других иностранных валютах.

В частности, по его словам, российская сторона готова продолжить работу с бельгийской компанией Euroclear «в части размещения еврозаймов в валюте, отличной от американского доллара».