Москва, , 19:53 — REGNUM Решение проблем с объектами Федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) связано с изменением философии и отношения регионов к исполнению задач. Об этом заявил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с Федеральным собранием, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«Проблема в том, что сегодня ФАИПы напрямую влияют на национальные проекты, потому что объекты по национальным проектам неминуемо проходят практически через ФАИП», — заявил Макаров.

Так, по его словам, министерства фактически забывают, что должны определять политику в своих сферах и по факту становятся распределителями средств.

«На национальные проекты брошена абсолютно феноменальная сумма денег, которых никогда не было в экономике. Но (у регионов) возникает вопрос — а если мы их не истратим, что будет? И тогда ФАИП начинает решаться не с точки зрения того, где надо что-то построить, а с точки зрения того, где есть проектно-сметная документация. Это основная проблема здесь и, мне кажется, здесь очень важно изменить по существу психологию», — заявил Макаров.

По его словам, богатые регионы могут себе позволить иметь какую-то документацию «про запас», но у бедных такой возможности нет. Кроме того, по его словам, необходимо изменить ситуацию, чтобы вопрос о строительстве объектов исходит не из потребности региона, а из межрегиональных приоритетов.

«Надо рассматривать уже региональные связи, а не просто проектно-сметные документации. А дальше уже закладывать этот объект в бюджет, ставить звездочку, как сейчас, что начнется финансирование только после того, как будет проектно-сметная документация. Но уже на основании включенного в бюджет объекта опрделять, если это строится в регионе, в котором нет средств на проектно-сметную документацию, должны быть заложены средства непосредственно в этот объект — либо на условиях софинансирования, либо даже брать на федеральный уровень», — отметил Макаров.

Если же речь идёт о регионах-донорах, то речь о выделении средств им не идёт — они и так справятся, отметил Макаров.

«Это очень важный момент, который тесно связан с реализацией национальных проектов. Это потребует определенного изменения философии и подходов к этой программе», — заявил Макаров.