Тюмень, , 19:33 — REGNUM В Тюменской области духовную столицу Сибири, Тобольск, за девять месяцев 2019 года посетили 200 тыс. туристов. С вводом в эксплуатацию аэропорта в 2020 году туристический поток в регион увеличится, заявил на пресс-конференции 24 декабря губернатор Тюменской области Александр Моор.

При этом Тобольск, а также сфера гостеприимства должны расти в качественном плане. Необходимо восстановление памятников, на что городом получен федеральный грант в 85 млн рублей.

Новый аэропорт в Тобольске определится с рейсами в начале 2021 года. Воздушная гавань сможет принимать воздушные лайнеры типа Boeing 737−800 и Airbus A321.