Москва, , 18:55 — REGNUM Некоторые регионы России предпочитали платить большие проценты по коммерческим кредитам вместо предлагаемых бюджетных по льготной ставке в рамках перекредитования. Подобная практика заставила ужесточить позицию Минфина. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

«К сожалению, были случаи, когда у некоторых регионов была возможность перекредитоваться, избавиться от коммерческого кредита и взять бюджетный кредит со льготной ставкой, а регионы этого не делали. Предпочитали оставаться на дорогом коммерческом кредите», — заявил Путин.

«Возникает вопрос, почему? Поэтому Минфин, имея в виду варианты подобного рода, говорит: нет, мы вот сделали, помогли. Да, с точки зрения справедливости надо учесть интересы тех, кто оказался в конце очереди, чтобы помощь дошла в нужном объёме… Нужно им помочь — это моё прямое указание было неделю или 10 дней назад. Минфин согласился, сказали — да, будем думать, как поддержать эти регионы. В целом они пока думают, пока возражают против возврата к новой итерации бюджетных кредитов. Но проблема существует, я это вижу. Поэтому давайте вместе не будем выпускать это из поля нашего зрения», — подчеркнул он.