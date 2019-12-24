Москва, , 18:47 — REGNUM Уровень закредитованности субъектов России сегодня в целом критическим не является. Об этом 24 декабря заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством Совета Федерации и Государственной думы.

«Помогали прежде всего таким регионам, которые находились в состоянии ближайших выплат по этим кредитам, которые набрали в своё время. Прежде всего помогали этим. А тем, у кого эти выплаты были ещё отсроченными, — они остались немножко в тени. Или до них основная часть помощи не дошла. Это правда», — заявил Путин.

«Но в целом помогали практически всем, и уровень закредитованности сегодня у субъектов РФ разный, но он не является критическим», — подчеркнул он.