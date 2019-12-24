Москва, , 18:44 — REGNUM Реализация национальных проектов на практике сталкивается с тремя основными проблемами, которые тормозят развитие страны: это несоблюдение уровней софинансирования, межведомственная несогласованность и нехватка кадров. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи Федерального собрания с президентом РФ Владимиром Путиным, передает корреспондент ИА REGNUM 24 декабря.

«На мой взгляд, три главные проблемы, которые надо выделить. Первое — не соблюдается предельный уровень софинансирования, утвержденный самим же правительством. Предполагалось, что 97% нацпроектов будет финансироваться из федерального бюджета и только 3% из субъектов. На практике жизнь показала, что так не получается. Для того чтобы построить школу, больницу и так далее, нужно построить инфраструктуру, подвести дороги и многое другое… Это, конечно, требует серьезных дополнительных средств от субъектов, в ряде регионов это доходит до 30−40%», — заявила Матвиенко.

Она попросила президента дать поручение Минфину пересмотреть нормы финансирования и изучить возможность включения таких расходов в общий бюджет национальных проектов.

Вторая проблема — межведомственная несогласованность, отметила Матвиенко. По ее словам, многие национальные проекты — сквозные, но при этом «надуманные» барьеры, которые создаются из-за несогласованных действий разных ведомств, задерживают реализацию нацпроектов.

«И, конечно же, очень тревожит кадровое обеспечение. Мы построим новые социальные и современные проекты, с современным оборудованием, но если не будет кадров, то, конечно, эффекта от таких вложений не будет, а главное — не почувствуют люди», — заявила Матвиенко.