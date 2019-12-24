Киев, , 18:37 — REGNUM Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассчитывает, что Окончательное согласование условий договоров по транзиту российского газа в страны Евросоюза произойдёт 27 декабря.

Об этом 24 декабря заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

«26 декабря команды «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров… Собственно, 26 декабря мы и будем работать над общим вариантом. Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря», — написал Витренко.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине ожидают, что после официального заключения договоров по транзиту российского газа может начаться «истерика» из-за выплат премий руководству «Нафтогаза».

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